¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î¥Ë¥³¥Ë¥Á¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¤ª¤µ¤¬¤ê¤Ç»¨»ï»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÈÓË­¤Þ¤ê¤¨¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£2¿Í¤Ï¤«¤Ä¤Æ»¨»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÈÓË­¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¹¤Ã¤Æ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã