今のところ身体は丈夫で特に病気もありません皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は、お子さん2人が自立し、末の娘さんが高校生になったというシングルマザーの方。お孫さんたちも生まれ、家を買いたいと考えています。ファイナンシャルプランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼相談者mickeyさん女性／会社員／48歳近畿／借家 ▼家族構成子ども（高校1年）、