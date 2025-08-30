ÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤ÆÅÏ¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀÐ¶¶¤ÎÂ¸ºß¤¹¤éµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤¿ÍÈ¤²¶çÅÏ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÀÐ¶¶¤òÃ¡¤­²õ¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤«Êª»ö¤ò¹Ô¤¦¤È¤­¡¢¹Í¤¨¤ÆÁªÂò¡¢·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÀÎ¤«¤é¡Ö°Æ¤º¤ë¤è¤ê»º¤à¤¬°×¤·¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼è¤ê±Û¤·¶ìÏ«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¡£¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û²È»ö¤ÏÊ¬Ã´¤·¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä´°àú