¢¡¥í¥Ã¥Æ6¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ëº¸ÏÆÊ¢¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç40»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë·ç¾ì¤·¤¿¶áÆ£¤ËÂå¤ï¤ê¡¢3ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬½é²ó¤ÎÃæÁ°ÀèÀ©ÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£¼«¸ÊºÇÄ¹¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë16»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¶áÆ£¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£