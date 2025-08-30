¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À£³¡½£²µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¡¢¹â»û¤Î¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¸å¤ÎÂÕËýÁöÎÝ¤Ë¶ì¸À¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²óÌµ»à°ìÎÝ¡£ÂåÂÇ¡¦¹â»û¤ÏÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢ÅêÈô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»û¤Ï°ìÎÝ¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë£±»à¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¤¦¤Þ¤±¤ì¤ÐÊ»»¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±ÅÀº¹¤òºÇ¶¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ç¼é¤êÈ´¤­¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö£²¡×¤Ç»ß¤á¤ÆÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£±¥±¥¿Âæ¤ËÆÍÆþ