¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð£±¡½£·¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£³£°Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬º£½µ£²ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·×£·Åê¼ê¤Ç£±¼ºÅÀ¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£¥×¥í½éÀèÈ¯¤Ç£³²ó£°Éõ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼£´Ï¢¾¡¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀîÀ¥¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÀîÀ¥¤Ï¡ËÆþ¤ê¤«¤éµå¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï£³²ó¡¢¹­²¬¤¬º¸±Û¤¨¤Ë£¶¹æÀèÀ©£³¥é¥ó¡££¸°ÂÂÇ£·ÆÀÅÀ¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿£±ÈÖÂÇ¼Ô¤Î°ì·â¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀª¤¤¤Ë