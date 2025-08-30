◇パ・リーグオリックス7―1西武（2025年8月30日ベルーナD）ブルペンデーの先陣を託されたオリックス・川瀬堅斗投手（23）が3回零封で役割を果たした。毎回走者を背負いながら、要所を締めた。初回先頭の平沼の打球が、左かかとに当たるアクシデントからスタート。「スパイクのかかとの硬い部分だったんで」と事なきを得て後続を抑えると、2回は1死一、二塁で長谷川を投ゴロ併殺打に。49球の力投で、後続にバトンを渡し