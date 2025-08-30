◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ２０２５日本５７―１５カナダ（３０日、ユアテックスタジアム仙台）１次リーグＢ組で、世界ランク１３位の日本は、同２４位のカナダに５７―１５で勝利。この日２トライを挙げたＷＴＢ石田吉平（横浜）は「自分としては、もっと強気にボールをもらいにいって、ミスマッチを作って、日本を勢いづけられるように」とどん欲さをのぞかせた。７人制で２１年東