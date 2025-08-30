７人組ガールズグループ「ＸＧ」が３０日、東京・味の素スタジアムで開催された「ａ―ｎａｔｉｏｎ」の初日公演に出演した。芸能事務所「エイベックス」が主催する大規模音楽イベント。ＸＧは初出演ながらトリで登場し、リーダーのＪＵＲＩＮ（２３）は「最高の夏の思い出を作っていきましょう」と呼び掛け、ＭＡＹＡ（２０）も「ファンタスティックな時間にしましょう」と声を響かせた。約１時間にわたり、雲一つない夜空の