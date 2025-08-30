[8.30 オランダ・エールディビジ第4節](クラス・スタディオン)※23:30開始<出場メンバー>[フォレンダム]先発GK 1 K. van OevelenDF 3 M. AmevorDF 5 P. UgwuDF 20 N. VerschurenDF 32 Y. LeliendalMF 7 O. KökçüMF 8 G. YahMF 11 A. OehlersMF 18 N. BukalaMF 99 アンソニー デスコットFW 9 H. Veerman控えGK 16 R. SteurGK 22 D. VlakDF 4 ゼヴィアー エンブヤンバDF 14 A. MeijersDF 28 S. EsajasMF 6 A. P