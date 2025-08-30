[8.30 プレミアリーグ第3節](オールド トラフォード)※23:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・ユナイテッド]先発GK 1 アルタイ・バユンドゥルDF 4 マタイス・デ・リフトDF 15 レニー・ヨロDF 23 ルーク・ショーMF 2 ディオゴ・ダロトMF 7 メイソン・マウントMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 16 アマド・ディアロMF 18 カゼミーロMF 19 ブライアン・ムベウモFW 10 マテウス・クーニャ控えGK 24 アンドレ・オナナDF 3 ヌセ