ITZY¤¬¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ãThe 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET¡ÇS FLY! ¡ÈON AIR¡É¡ä¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò10·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÂ®Àè¹Ô¤Ï8·î31Æü10»þ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿10·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢JAPAN 2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCollector¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¿·¶Ê½éÈäÏª¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£◾️¡ãThe 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET¡ÇS FL