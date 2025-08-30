Official髭男dismが、新曲「らしさ」のMVを公開した。◆Official髭男dism 動画メンバーそれぞれが自分自身の生き写しのような存在と向かい合ったり、背中合わせで演奏するシーンが印象的な、まさに楽曲の歌詞で描かれる自身との葛藤と、それと対峙する決意を感じさせる映像となっているという。本楽曲は、9月19日公開の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌に決定している。原作は、『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞