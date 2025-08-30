スピラ・スピカが、先日披露した「燦々デイズ」「アオとキラメキ」の「THE FIRST TAKE」音源を9月6日0時に配信リリースすることを発表した。◆スピラ・スピカ 動画「燦々デイズ」は、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 1のオープニングテーマとなっており、デビュー当初から歌い続けていたテーマの1つである「“好き”の気持ちに正直になる」という気持ちを表した楽曲になっているという。新曲「アオとキラメキ」は、