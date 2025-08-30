女子ダブルス準決勝で敗退した志田千陽（左）、松山奈未組。ペアを解消するため最後の試合となった＝パリ（共同）「シダマツ」として最後の大会で金メダルには届かなかった。バドミントン女子ダブルスで30日、志田千陽、松山奈未組は世界選手権初のメダルは確保し、志田は「最後まで戦った結果だから受け止めている。われながら立派にやった」と言い切った。世界ランキング2位のペアルイ・タン、ムラリタラン・ティナー組（マ