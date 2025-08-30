神戸DF永戸勝也が古巣・横浜FMと対戦ヴィッセル神戸は8月30日、J1リーグ第28節で横浜F・マリノスと対戦し1-0で勝利した。6月に横浜FMから神戸へ移籍したDF永戸勝也は初の古巣戦となったなか、アウェーサポーターからのブーイングについて「反応してくれるだけありがたい」と言及した。永戸は法政大学から2017年にベガルタ仙台に加入しプロデビュー。鹿島アントラーズへを経て22年に横浜FMへ加入し、正確なキックでチームのキー