エイベックスが主催する夏恒例の音楽フェス「ａ−ｎａｔｉｏｎ２０２５」が３０日、東京・味の素スタジアムで開幕した。１日目はＸＧ、ＴＲＥＡＳＵＲＥ、ＭＡＸ、ＭＡＺＺＥＬ、平井大、ＮｉｚｉＵら１６組が出演し、４万人を動員。最高気温３８度の今季一番の暑さに負けず、熱いパフォーマンスを見せつけた。初出演でヘッドライナーを任されたＸＧは、１日目の大トリとして降臨した。新ビジュアルで衝撃を与え、配信で視聴