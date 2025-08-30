¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹7¡½1À¾Éð¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹­²¬Âç»ÖÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢°ì¿¶¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£3²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢À¾Éð¡¦¾¾ËÜ¤Î½éµå¥«¡¼¥Ö¤ò°ìÁ®¡£º¸Íã¤Ø·è¾¡ÃÆ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤Î6¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£¡Ö¤­¤ç¤¦¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤È¤«Àè¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¤«ÊÑ²½µå¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×´ßÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£