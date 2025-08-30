ソフトバンクは３０日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に４―６で逆転負けを喫した。言葉通り、手痛い敗戦だった。打線は近藤を左わき腹の違和感でスタメンから欠く中で、今季初の３番に入った牧原大が２本の適時打を放つなど躍動。先発・有原に５回までに４点の援護点をプレゼントした。だが、その有原が踏ん張れなかった。６回、先頭・西川に四球を与えると、５本の安打を集められ一挙４失点。一気に試合をひっくり返された。