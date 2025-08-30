降格圏の19位に沈む横浜FCは８月30日、J１第28節で東京ヴェルディとニッパツ三ツ沢球技場で対戦し、０−０でドロー。最後まで１点が遠く、厳しい勝点１となった。試合後、三浦文丈監督は、まず試合の入りについて言及。「ゲームの入りが良くて、準備してきたことを選手がすごくよく理解してくれて、押し込むことができた」と振り返りつつも、「その前半のところでゴールを奪いたかった」と悔しさを露わにした。横浜FCは主導