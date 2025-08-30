８月30日に開催されるブンデスリーガの第２節で、日本代表DFの菅原由勢が加入した古豪ブレーメンが、強豪レバークーゼンとホームで対戦する。この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、８月26日にイングランド２部のサウサンプトンから１年間の期限付きで移籍してきたばかりの菅原が、いきなり名を連ねた。 この先発入りに、ファンからは次のような声が上がった。「菅原いきなりスタメンか！」「即スタメン