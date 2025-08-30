²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¸á¸å8»þ²á¤®¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÌîÌÓ2ÃúÌÜ¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ï°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÈË²Ú³¹¤Ç¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£