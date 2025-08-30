◆明治安田Ｊ２リーグ第２８節千葉２―１甲府（３０日・フクダ電子アリーナ）Ｊ２甲府はアウェーで千葉に１―２で逆転負けを喫した。前半７分、甲府市出身のＦＷ内藤大和（２１）が右足で先制したが、同２５分に同点弾を決められ、後半３分には強いプレスをかけられたところで逆転弾を許した。前節の札幌戦に続き、２連敗となった。水戸との首位争いの真っ只中にある２位・千葉にシュート数で１９対１６と上回る健闘だった