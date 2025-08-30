パフォーマンス重視の視点でアイドルの魅力を発信する複合メディア「VDC（Vocal & Dance Collection）」は、『VDC Magazine 036』（9月26日（金）に発売）にて、『フィロソフィーのダンス』と『SWEET STEADY』の表紙＆特集掲載を発表した。フィロソフィーのダンス 10th Anniversary10周年を迎え、10thシングル『迷っちゃうわ』をリリースした『フィロソフィーのダンス』が登場。10年の振り返りとこれからについて、メンバーそ