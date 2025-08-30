ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が30日の広島戦（神宮）に「4番・三塁」で先発出場。今季初めて1試合3本塁打をすべてバックスクリーンに放ち、チームを勝利に導いた。2回に12号ソロ、3回に13号2ラン、8回に14号ソロ。8月は月間12発と量産した。また、DeNAの筒香嘉智外野手（33）も同日の中日戦（横浜）に「3番・左翼」で先発出場。初回に12号となる右中間2ラン、3回に13号となるソロを放つと、延長11回にこの日3本目となる14号