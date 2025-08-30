トリンプが展開する「スロギー」は、2025年8月に開催されたコペンハーゲン・ファッション・ウィークで、デンマーク発のラグジュアリーブランド「Nicklas Skovgaard」とのパートナーシップを発表しました。テーマは「ボディウェアと眠りの親密な世界」。その中心には、次世代ノンワイヤーブラ「The UP」が据えられ、女性たちの毎日に寄り添う新しいスタイルを提案しています