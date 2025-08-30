30ÆüÌë¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë±ê¤È¹õ±ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£30Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÌîÌÓÄ®¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É35Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢JRºùÌÚÄ®±Ø¤«¤éÆîÀ¾¤Ë¤ª¤è¤½350¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈË²Ú