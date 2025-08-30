¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï30Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢8¶¯¤ÎÀ¾ÆîÂç¤Ï21°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¶å½£Âç¤Ë17¡½2¤ÇÂç¾¡¤·¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ø¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï2°Ì¤ÎËÌ¶åÂç¤Ïµ×Î±ÊÆÂç¤Ë3¡½1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¶å¹ñÂç¤ÏÊ¡²¬Âç¤Ë7¡½5¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£ 