ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は30日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、31日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが決定した。大峯豊（41＝山口）が三度目の正直でSGファイナルの扉を開いた。準優勝戦9Rで逃げを決めて優勝戦進出一番乗り。これまで2度のSG準優勝戦は共に3着に終わっていたが、今回は初の準優1号艇。最大のチャンスを生かした。「良かった。うれしいけど、あとひと勝負あるので。2日