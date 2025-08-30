¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦2³¬µé²¦¼Ô¤Îµþ¸ý¹É¿Í»á¡Ê31¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Öµþ¸ý¹É¿ÍHirotoKyoguchi¡×¤ò¹¹¿·¡£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÎÀ¤³¦Àï¤ÎÁê¼ê¤òÆ±µé3°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£WBC¤¬¸µWBA¡¢WBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤òÆÍÁ³2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÅ·¿´VSÂó¿¿¡×¤Î·èÄêÀï¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢µþ¸ý»á¤Ï¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤¬Éðµï