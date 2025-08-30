バドミントンの世界選手権（フランス・パリ）が日本時間30日、各種目の準決勝が行われた。パリオリンピック™の女子ダブルスで銅メダルを獲得し、世界選手権を最後にペアを解消する志田千陽（28・再春館製薬所）、松山奈未（27・再春館製薬所）はマレーシアのペアに1−2で逆転負けし銅メダルに終わった。日本勢、一番手で登場した女子シングルスの世界ランク5位の山口茜（28、再春館製薬所 ）は同9位のプトゥリ クスマ・ワル