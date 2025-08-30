◇プロ野球セ・リーグ 中日 9-7 DeNA（30日、横浜スタジアム）DeNAは逆転負けで、4カード連続の負け越し。これが今月14敗目で、8月の負け越しも決まりました。先発は今季17試合目の登板となった石田裕太郎投手。しかし1回表、2ベースと犠打を決められてピンチを背負うと、上林誠知選手にタイムリーを打たれて失点。さらにボスラー選手にもタイムリーを打たれ、いきなり2点を先制されます。それでも直後の攻撃、先頭の蝦名達夫選手