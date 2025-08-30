二宮和也さん（42）が29日、主演映画『８番出口』の初日舞台挨拶に、小松菜奈さん（29）、河内大和さん（46）、川村元気監督（46）とともに登場。二宮さんがカンヌ国際映画祭でとった驚きの行動が明かされました。無限に続く地下通路の“異変”を見つけ出し、出口を目指す話題のゲームを実写化した映画『８番出口』。無限にループする地下通路で8番出口を目指す主人公・迷う男を二宮さん、“ある女”を小松さんが演じています。■