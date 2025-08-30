○ 阪神 3 − 2 巨人 ●＜23回戦・甲子園＞30日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 阪神−巨人』でゲスト解説を務めた岡田彰布氏は、巨人の先発・井上温大が5回途中で降板したことについて言及した。巨人先発・井上は3回までに2点を失うも、1−2の4回は三者凡退に抑え、先頭で迎えた5回の打席にも立つ。この回、岸田行倫の適時二塁打で同点に追いつく。その裏、井上は先頭の近本光司に四球、中野拓夢を二直で抑え