Jリーグは８月30日、J２第28節の７試合を各地で開催した。札幌はRB大宮に１−０で勝利。高嶺朋樹が直接FKを決め、この１点を最後まで守り抜いた。いわきは深港壮一郎、五十嵐聖己の得点で今治に２−０で快勝した。水戸は山口と２−２でドロー決着。１点リードで迎えた90分に失点して逃げ切れず。山形は鳥栖に３−２で接戦を制し、千葉は甲府に２−１の逆転勝利を収めた。 J２第28節の結果と予定は以下のとおり。▼８