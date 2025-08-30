お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、500万円を3年間、定期預金に預けた場合の利息についてです。Q：金利0.65％の定期預金に3年間、500万円を預けたら利息はいくらもらえますか？「定期預金に3年間、500万円を預けたら利息はいくらもらえますか？ 金利は年0.65％の