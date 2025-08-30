【漫画】本編を読む本好きにとって、古本屋は特別な場所だ。思いがけない出会いや、忘れていた思い出を呼び起こすような1冊が、棚の隅でひっそりと待っている。『古書店ミチカケ 心晴れぬ日はいまを忘れてひとやすみ』（かんさび/KADOKAWA）は、そんな古書店を舞台にした少し不思議で心温まる物語。現実から少し離れて深呼吸したい人に届けたい作品だ。ある町の片隅に佇む、ミチカケという名の小さな古書店。店主のサクは、