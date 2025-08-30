¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í2¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¹Ã»Ò±à¡Ëµð¿Í¤Î6Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤Ï30Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç5²óÅÓÃæ4°ÂÂÇ3»Íµå3¼ºÅÀ¡£10»î¹ç¡õ94Æü¤Ö¤êÇòÀ±¤òµó¤²¤¿23Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤«¤é2Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡¢º£µ¨8ÇÔÌÜ¡Ê4¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë1ÅÀ¡¢3²ó¤Ë1ÅÀ¡¢5²ó¤Ë1ÅÀ¡£µö¤·¤¿¼ºÅÀ¤ÏÁ´¤Æ»Íµå¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£ÅêµåÆâÍÆ¤Ï4²ó1/3¤ÇÂÇ¼Ô20¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ79µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£6»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï3¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï1