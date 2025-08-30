はやせやすひろ氏（撮影＝川口宗道）この記事の画像を見る クダマツヒロシ氏怪談ユニット・都市ボーイズのメンバー、そして怪異ハンターとして呪物や怪異譚の取材・発信を続けるはやせやすひろ氏。そんなはやせ氏と作家のクダマツヒロシ氏が、家や実家にまつわる恐怖体験を集めて1冊にまとめたのが『ヤバい実家』（はやせやすひろ・クダマツヒロシ/文藝春秋）だ。すべての人に身近な家系や血縁というテーマだからこそ、本書で描か