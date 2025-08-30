エイベックス主催の夏恒例の野外音楽祭「a―nation」の初日公演が30日、東京・味の素スタジアムで行われ、女性7人組「XG」がヘッドライナーを務めた。初出演にして初日公演を締めくくる大役。7人が横一列に並んでせり上がってくると、日が沈んでもなお熱気がこもるスタジアムの温度がさらに上昇した。JURIN（23）が「最高の夏の思い出を作りましょう。みんなで一緒に宇宙に行きましょう」と呼びかけ、メンバーたちが表現する近