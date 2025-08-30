今季初戦に臨んだフィギュアスケート男子の佐藤駿＝新潟市フィギュアスケート男子で昨季の世界選手権代表の佐藤駿が30日、新潟市で行われたMGC三菱ガス化学アイスアリーナトロフィーで今季初戦に臨んだ。演技後、6月末のアイスショーで右足首の骨挫傷を負い、全治約2カ月の診断を受けていたことを明かし「この大会に出ることができて本当に良かった」と笑みを浮かべた。本格的な練習は1週間半前からで、日によってはまだ痛みが