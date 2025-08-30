2025明治安田J1リーグ第28節が30日に行われ、京都サンガF.C.とファジアーノ岡山が対戦した。中盤戦絶好調の京都は、現在3連勝中。ここまで27試合が消化したリーグ戦で勝ち点「51」を獲得し、首位に立っている。前節はラファエル・エリアスのハットトリックを含む4ゴールでFC東京を撃破。今節はホームに9位岡山を迎え入れての一戦となる。岡山は5分、江坂任のゴールで先制点を挙げたかと思われたが、オン・フィールド・レビュ