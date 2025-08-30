◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 3-2 巨人(30日、甲子園球場)前日1点差の接戦を落とした阪神は、翌日に繰り広げられた1点差の攻防を制しました。この日の先発・郄橋遥人投手は、先頭の丸佳浩選手にヒットを許すも、3番・岡本和真選手を併殺打に取り無失点で抑えます。これを援護するように直後の1回裏には、1アウト2塁から森下翔太選手が先制タイムリーを放ちました。しかし2回。郄橋投手が1アウト1、2塁のピンチを招くと