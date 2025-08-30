日本テレビ系「２４時間テレビ」が３０日、放送され、チャリティーマラソンランナーを務めるＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕の複雑な生い立ち、支援を必要とする子供たちへの思いなどが明かされた。両親は３歳の時に離婚。５歳の時、母は再婚し、６歳、８歳と年の離れた異父弟がいる。その後、母はがんになり、闘病中に再婚相手とも離婚。幼い２人の弟は児童養護施設に預けられた。横山は家計を支えるため、中学を卒業してすぐ