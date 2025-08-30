²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÊÝ°é±à¤Î¿Æ¤¿¤Á¤¬º©¿Æ²ñ¤òºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¡ÙÂè6ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Â´±à¼°¤«¤é°ì½µ´Ö¤¬·Ð²á¡£º©¿Æ²ñ¤Ø¤Ê¤¼Í¶¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ìå¡¹¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿À±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß(@hoshi.da)¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤Õ¤È»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤ò¸«ÅÏ¤·¤¬¤¯Á³¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î»¶¤é¤«¤ê¶ñ¹ç¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊÒÉÕ¤±¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡© ©hoshi.da ©