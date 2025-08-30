¡Ö£Ä£å£Î£Á¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£³£°Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£Ä£å£Î£Á¤¬Æ±ÅÀ¤Î¶å²ó¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££±»à°ìÎÝ¤«¤é°ìÁö¤ÎÂåÁö¡¦Èõ¸ý¤¬ÆóÅð¤ò»î¤ß¡¢Êá¼ê¡¦¸ÍÃì¤¬ÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¡£ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èõ¸ý¤Î¼ê¤¬Àª¤¤Í¾¤Ã¤ÆÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥¹¥­¤Ë¡¢Í··â¡¦µþÅÄ¤¬¥¿¥Ã¥Á¡£È½Äê¤Ï¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø¤ò¤µ¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤â¤¹¤«¤µ¤º¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡¢