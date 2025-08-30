◆ロッテ6―4ソフトバンク（30日、ZOZOマリン）ソフトバンクは先発有原航平が6回5失点（自責4）と崩れ、痛恨の逆転負けを喫した。序盤から粘り強い投球を続けていた有原は3点リードの6回、四球と2安打で無死満塁のピンチを背負った。三振を奪って1死としたが、3本の安打などで一挙4点を奪われて逆転を許した。16日のロッテ戦で4回7失点（自責3）、23日の日本ハム戦も6回6失点。3試合連続の大量失点で8敗目を喫した。打線は