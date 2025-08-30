元テレビ朝日アナウンサーで東京都議会議員なども務めた川松真一朗氏（44）が30日、地元東京・墨田区のひがしんアリーナで行われたDDTプロレス「WRESTLE PETER PAN 2025」1日目のタッグマッチに出場した。出身の日大の後輩、石田有輝と組み、高尾蒼馬＆瑠希也と対戦した。7月に亡くなった米国のプロレスラー、ハルク・ホーガンさんに使用許可を受けた得意技、アックスボンバーを披露するなどして沸かせ、最後は石田が瑠希也へ炎掌