◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３０日・甲子園）巨人の田中瑛斗投手が４番手で登板し、１回２１球を投げて２安打無失点に抑えた。今季登板は５０試合目となった。２―３の７回に登板。先頭・大山に遊撃への安打を浴びて出塁を許すと、続く６番・熊谷がバントミスで打球が自身の頭上へ上がる小フライに。田中瑛は打球を落として、ゲッツーを狙うも、お手玉して、二塁へ投げられず。一塁へ送球して、結果、走者を進める形