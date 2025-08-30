ヴィッセル神戸は８月30日、J１第28節で横浜F・マリノスとホームで対戦。１−０で接戦を制した。決勝点を決めたのは武藤嘉紀。37分、右サイドからの攻撃で、エリキのクロスを宮代大聖がスルーし、その後ろに控えていた背番号11が右足を振りぬき、ゴールネットを揺らした。試合後のフラッシュインタビューで、武藤は「大聖が良いスルーをしてくれたので、自分は落ち着いてゴールに流し込むだけでした」と自身の得点を振り返る